Calciomercato Napoli, l’entourage di Osimhen a sorpresa: c’è l’annuncio

Il Napoli dopo aver incassato i continui rifiuti del rinnovo di contratto di Arek Milik ha deciso di guardare altrove. Il club azzurro ha puntato dritto su Victor Osimhen e non ha fallito il colpo. Affare concluso nel giro di pochissimo da parte di De Laurentiis e Giuntoli. Il calciatore è già stato in città e non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura.

Napoli, l’entourage di Osimhen parla della firma

Affare da circa 60 milioni per il Napoli con il Lille, che nelle ultime ore ha inserito nella trattativa anche Orestis Karnezis. C’è l’accordo tra i club, così come quello con il giocatore e il suo agente. Intanto, dopo le parole del fratello, sono arrivate anche quelle dell’entourage di Osimhen che partirà con il Napoli nel prossimo ritiro azzurro e lo farà indossando la maglia numero 9.

Napoli, l’annuncio di Osimhen: si attende De Laurentiis

Si è parlato molto della firma di Osimhen in queste settimane con l’annuncio che però ancora non è arrivato. Possibile che il Napoli stia pensando ad una presentazione in grande stile visto che Victor sarà il calciatore più pagato della storia del Napoli. Nelle ultime ore il suo entourage Osita Okolo ha parlato della firma sul contratto che è già arrivata. Il calciatore ora è di proprietà del Napoli di De Laurentiis e da un momento ad un altro potrebbe arrivare il suo annuncio.