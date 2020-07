Calciomercato Napoli: l’agente di Nandez a lavoro per la cessione

Il Cagliari ha vissuto una stagione davvero incredibile in un solo anno. Da grandi gioie ad una delusione senza spiegazioni. Il club sardo ha lottato a lungo per le prime quattro posizioni ad inzio stagione, soprattutto grazie ai 13 risultati utili messi di fila con 9 vittorie e 4 pareggi, poi il totale crollo. L’esonero di Maran arrivato a causa di 7 sconfitte e 3 pareggi in campionato che hanno fatto spegnere i sogni d’Europa di una società che tanto aveva investito e creduto.

Cagliari, via alle cessioni a fine stagione

Cambierà e non poco il Cagliari al termine della stagione, partendo da Walter Zenga. L’allenatore ha ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in questo periodo post Coronavirus sulla panchina del club sardo. La società in un primo momento pensava alla sua conferma, poi ha deciso di cambiare idea e ora si valutano altri profili. Intanto, anche alcuni calciatori potrebbero decidere di andare via. Tra questi c’è sicuramente Nahitan Nandez.

Cagliari, Nandez pronto alla cessione: Napoli e club inglesi su di lui

Nandez è stato ad un passo dal lasciare il Cagliari già a gennaio, quando arrivò la ricca offerta del West Ham, poi rifiutata dal club sardo. Il club inglese potrebbe tornare su di lui, ma ad oggi in vantaggio sembra esserci il Napoli che penserebbe a lui come sostituto di Allan che è in uscita. Intanto, secondo Sportmediaset, il suo agente sta lavorando alla cessione e ci sono anche Chelsea e Arsenal che ora pensano a lui. Il calciatore ha una clausola da 36 milioni di euro.