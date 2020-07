Calciomercato Milan: passi in avanti per il pupillo di Pioli

Calciomercato Milan, Milenkovic può arrivare: il difensore della Fiorentina piace ai rossoneri

Valutazioni in corso a Casa Milan, con il calciomercato ora al centro delle questioni, dopo aver archiviato la fase di stallo in cui non era ancora chiaro il futuro di Stefano Pioli e non solo. Al tecnico, ex Fiorentina, potrebbero portare il suo pupillo: si tratta del difensore centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic. il calciatore serbo è stato già allenato dall’allenatore rossonero, nella sua esperienza a Firenze, con la cravatta viola.

Milan, Milenkovic rompe con la Fiorentina: niente rinnovo, l’agente Ramadani sarebbe intenzionato a portarlo via

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, sarebbe in Milenkovic il nome individuato per affiancare un nuovo difensore accanto al capitano, Alessio Romagnoli. Un colpo per l’Europa League, nonostante l’importante apporto che ha dato Simon Kjaer da quando veste la maglia rossonera. C’è un rapporto molto complesso tra la società della Fiorentina e l’agente dello stesso Milenkovic, Fali Ramadani. E’ per questo, che lo stesso agente, potrà mandare via il suo assistito, e sono questi i discorsi che sarebbero venuti fuori durante l’incontro per Ante Rebic, altro calciatore su cui bisogna sbrogliare un paio di situazioni, legate alla cessione al Milan. L’intenzione dei viola, inizialmente, era quella di rinnovare con Milenkovic, ma c’è qualche difficoltà sullo stesso rinnovo. E’ per questo che ora si valuta anche la cessione, con i viola che sono coscienti dell’interesse del Milan. E’ per tale motivo che nell’intenzione, potrebbe esserci quella di uno scambio importante, che porterebbe Paquetà alla corte di Rocco Commisso.