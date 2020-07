Calciomercato Milan, Ibrahimovic e Donnarumma sono alleati

A riferire le ultime da Milanello è l’edizione odierna di Tuttosport, che svela come tra il vecchio ed il giovane si sia instaurata un rapporto teso ad ottenere lo stesso risultato dal Milan: per la regia di Mino Raiola.

Milan, Zlatan può restare

Il cambiamento dettato dal mancato arrivo di Rangnick sta portando alle prime conseguenze. Ad esempio, Zlatan Ibrahimovic ora non è più sicuro di tornare in patria. Il suo sarà un ritiro in grande stile, calcando grandi palcoscenici col Milan, e non con l’Hammarby, che pure l’aveva accolto durante il lockdown. Ora però, dopo aver verificato la compatibilità da punto di vista tecnico, servirà parlare dell’aspetto pecuniario dell’affare. E le difficoltà non mancheranno.

Donnarumma è la chiave dell’affare

Per fortuna che Mino c’è. Nonostante Raiola negherà sempre che le situazioni dei suo assistiti al Milan siano collegati, il fatto che l’interlocutore per lo svedese e per Donnarumma sia lo stesso, non può che agevolare i discorsi per la permanenza di entrambi. L’attaccante chiede uno stipendio da 6 milioni di euro all’anno e fino a questo momento ha dimostrato di meritarli ancora tutti. Magari se il portiere non dovesse esagerare con le richiesta in fase di rinnovo con la società, allora Ibrahimovic potrebbe essere accontentato.

In cambio Gigio avrà l’ok a legarsi ai rossoneri soltanto per 3 anni, e poi sarà libero di cercare fortuna altrove, se vorrà. Ed il Milan non potrà fare muro più di tanto, anche in vista di un’offerta non così stellare come ci si aspetterebbe per il portiere della Nazionale italiana per i prossimi anni. Da capire, infine, se alla coppia Ibrahimovic-Donnarumma alla fine non si aggiungerà anche Bonaventura: senza Rangnick, anche il suo destino potrebbe cambiare e restare clamorosamente a Milano.