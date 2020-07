Calciomercato Milan, rinnovo ad un passo: Pioli sorride, in arrivo l’annuncio

La notizia del rinnovo di Stefano Pioli e la trattativa fallita per Ralf Rangnick al Milan hanno cambiato completamente il morale a Milano, partendo dai calciatori del club rossonero. L’attuale allenatore ha dimostrato di essere all’altezza e post Covid il Milan è stata la squadra più in forma del campionato italiano. Addirittura dall’arrivo di Pioli i rossoneri avrebbero chiuso al terzo posto. Grande rapporto con tutti i calciatori, che speravano nella sua conferma, in particolare dalle bandiere come Donnarumma, Romagnoli, Ibrahimovic e i tanti altri perni fondamentali di questo Milan come Kessié, Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic.

Milan, si cambia marcia: ora restano tutti i perni fondamentali

E’ cambiato davvero tutto nel Milan, perché adesso tutti vogliono restare e far tornare grande il club che dopo tanti nuovi progetti sembra aver trovato quello giusto su cui gettare le basi e tornare sul tetto d’Italia e d’Europa. Intanto, oggi, con la presentazione della nuova maglia, è arrivata la clamorosa presentazione che ha coinvolto in prima persona Zlatan Ibrahimovic, un chiaro segnale quindi al mercato. Il calciatore è in scadenza a fine stagione, ma diventando il simbolo delle presentazione della nuova maglia del prossimo anno allora il rinnovo sembra davvero cosa fatta, ma non è l’unico. Ora rinnova pure Hakan Calhanoglu.

Milan, vicinissimo il rinnovo di Calhanoglu

C’è anche Hakan Calhanoglu, tra i calciatori con il contratto in scadenza a breve (2021) ma pronto a restare. Il turco ha espresso la sua voglia di rimanere e Pioli lo considera un perno importante, per questo la società è pronta ad accontentare calciatore e tecnico. Rinnovo vicinissimo secondo Il Giornale, con l’accordo trovato fino al 2024 con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro a stagione.