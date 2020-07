Calciomercato Lazio, follie per un calciatore della Premier League

Secondo il quotidiano spagnolo ‘As‘, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, sta seguendo un calciatore che si è appena svincolato dal suo club.

Pazza idea David Silva! Tare è al lavoro

Notizia che ha del clamoroso: la Lazio sta trattando David Silva. Secondo ‘As‘ il fantasista, che si è appena liberato dal Manchester City dopo dieci anni in Premier League, è entrato nel mirino della società di Lotito. Si cerca di piazzare il colpo per la prossima partecipazione alla Champions League. Secondo il quotidiano spagnolo l’accordo è molto vicino. L’ex nazionale spagnolo ha ancora voglia di giocare ad alti livelli in Europa. Non solo i biancocelesti, sulle tracce del centrocampista ci sono due club arabi: Al-Ahli di Dubai e l’Al-Nasr di Dubai. Si era parlato addirittura di un suo ritorno in Liga con la maglia del Valencia (società in cui è cresciuto) e di un’esperienza in America nella Major League Soccer.

Per la dirigenza biancoceleste raggiungere un accordo, a questo punto, non sembra impossibile. I tifosi della Lazio possono iniziare già a sognare.

Contro il Brescia torna Lazzari

Nel match di domani sera contro il già retrocesso Brescia può tornare dal 1′ minuto l’esterno Manuel Lazzari. Dubbio in attacco per Simone Inzaghi. Immobile titolare inamovibile, si cerca il giusto partner d’attacco per il napoletano: Correa o Caicedo.