Calciomercato Juventus, non più Milik: ribaltone per l’attacco

Calciomercato Juventus, Duvan Zapata è il primo nome per l’attacco dei bianconeri

Fa letteralmente impazzire la Juventus, pronta all’assalto nel prossimo calciomercato. È il centravanti che ha segnato in uno degli ultimi appuntamenti proprio contro i bianconeri, parliamo di Duvan Zapata. L’attaccante dell’Atalanta ha trovato l’esperienza della Champions League in questa stagione ed è pronto a guidare l’attacco dei nerazzurri non appena si scenderà in campo contro il Paris Saint-Germain.

Juventus, non più solo Milik: i bianconeri si sono convinti su Duvan Zapata

Stando a quelle che sono le news di calciomercato, attorno all’ambiente Juventus e riportate dai colleghi di Fantacalcio.it, il primo nome per sostituire Gonzalo Higuain, porterebbe a Duvan Zapata. Sarebbe un ritorno in una big per l’attaccante del club bergamasco, dopo l’esperienza di Napoli, che non gli permise di trovare molto spazio in qualità proprio di riserva del Pipita. Questa volta però andrebbe di diritto a sostituirlo, il colombiano si ritroverebbe nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo. Sarebbe lui il primo nome per affidare ad un nuovo centravanti la guida dell’attacco. Da Napoli, Aurelio De Laurentiis continua a fare muro su Arkadiusz Milik, motivo che spingerebbe i bianconeri ad abbandonare la pista Milik. Al momento si registrerebbe un importante passo in avanti verso l’attaccante colombiano. E, per convincere i bergamaschi, si farebbe ancora un tentativo con Perin inserito come contropartita tecnica, per ammorbidire i costi dello stesso Duvan Zapata.