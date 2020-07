Calciomercato Juventus, le ultime sull’acquisto di Milik

Juve, Arek Milik resta un obiettivo dei bianconeri. Come riportato da Sky Sport i bianconeri lavorano per il per il futuro dell’attacco.

Juventus, Milik può arrivare solo come uno scambio

I bianconeri cercano una spalla per Cristiano Ronaldo nel prossimo mercato. L’idea della Juventus sarebbe quella di portare a Torino dal Napoli Arek Milik.

Tuttavia la Juve non sembrerebbe avere nessuna intenzione di pagare i 50 milioni chiesti dal presidente del Napoli per lasciare andare il polacco. L’idea della Juventus sarebbe quella di chiudere l’operazione con uno scambio.

Il calciatore che potrebbe sbloccare l’affare è Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero piace molto a Gattuso anche se non sarà facile chiudere lo scambio.

In questo momento, infatti, Bernardeschi è considerato l’equilibratore della Juventus ed in questa stagione ha sempre giocato. Per questo la sua idea non sarebbe quella di andar via in estate.

Juventus, il futuro di Higuain

Per far spazio a Arek Milik, la Juventus dovrà cedere Gonzalo Higuain e liberarsi del suo ingaggio. A proposito dell’argentino, prosegue il sui programma di recupero in vista della Champions League. Il numero 21 potrebbe recuperare in vista della sfida contro il Lione lo stato di forma. Higuain, infatti, nell’ultimo mese non è sembrato al 100% e, considerato anche lo stop di Paulo Dybala, a Sarri servirà una punta tirata a lucido.

