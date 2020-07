Calciomercato Juventus, Sarri e Paratici out: Agnelli pensa ai clamorosi due sostituti

Calciomercato Juventus, Sarri e Paratici ancora in bilico: doppio cambio tra area dirigenziale e tecnica

Nonostante le voci di calciomercato legate alla Juventus, con Paratici e Sarri protagonisti delle stesse, pronti a fare la società bianconera ancora più grande, non si placano i rumors attorno al futuro degli stessi due. Il tecnico della Juventus non è il solo ad avere la propria posizione in bilico – tutto dipenderà dalla sfida di Champions League contro il Lione -, c’è anche il CFO dei bianconeri finito al centro delle questioni.

Juventus, Allegri e Tare al posto di Sarri e Paratici: la situazione

Stando a quanto rivelato da 7 Gold, in caso di un vero e proprio flop in questa fase finale di Champions League, Andrea Agnelli potrebbe pensare di cambiare con Sarri e Paratici. Tutto verrebbe messo nuovamente in discussione, dipenderà tutto dal cammino dei bianconeri in Europa. E Andrea Agnelli, come rivela la stessa emittente, si troverebbe già con le idee chiare. Queste, portano a due importanti nomi per il futuro della Juventus.

Il patron bianconero sta pensando ad Igli Tare, direttore sportivo della Lazio che ha fatto le fortune di Claudio Lotito, mettendo in piedi una rosa incredibile, che si è data battaglia con la Juventus per un lungo periodo durante la stagione. L’altro nome è invece quello del sempreverde Max Allegri, tecnico che è pronto a rimettersi in gioco, ma c’è da capire dove e come. E infatti, a Torino, sarebbe un gradito ritorno. Per i tifosi e per la stessa società. Toccherà capire però quali scenari verrebbero fuori da qui alla fine dell’intera stagione sportiva.