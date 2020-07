Calciomercato Juventus: individuato il primo rinforzo per Sarri

Calciomercato Juventus, la confessione dell’amico alla stampa: “Individuato il primo rinforzo”

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo, ben presto arriverà lo scambio dei cartellini tra i bianconeri e il Barcellona, con Pjanic ed Arthur che si scambieranno le loro casacche. Sarà però solo la prima tra le operazioni che ha intenzione di piazzare il club bianconero per la stagione che verrà. Sì, perché il 2021 è un anno ricco di sorprese, quelle che ha sempre intenzione di regalare il presidente Andrea Agnelli. A svelarlo, è l’amico di storico Aurelio Virgili, uomo al quale Maurizio Sarri è molto legato e a cui ha non solo dedicato il trionfo dello Scudetto, ma ha pure confessato un paio di cose legate al mondo Juventus.

Juventus, Jorginho è il premio Scudetto per Maurizio Sarri

A parlare della Juventus, di calciomercato e di Maurizio Sarri, è il suo amico storico, Aurelio Virgili. Lo ha fatto ai microfoni di Tuttosport, e quelle che seguono sono le sue parole: “Lui non è uno che mette becco sul mercato, lo conosco fin troppo bene. Sa già tutto di Arthur, segue tutto, ma lo fa in silenzio. Se gli prendessero Jorginho io sono sicuro che lo farebbero felice, perché l’italo-brasiliano è il calciatore ideale per lui. Sarebbe un bel premio dopo lo Scudetto. Con Rabiot ha fatto un gran lavoro, non era facile, perché il ragazzo aveva qualche problema all’inizio. Con Dybala è riuscito a fargli godere del suo gioco e della sua filosofia di calcio. De Ligt? Mi disse: “E’ un robot. H vent’anni ed ha già la testa di Cristiano Ronaldo. Si è fatto scivolare le critiche addosso, lui è fatto così”.