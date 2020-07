Calciomercato Juventus, accelerata per l’attaccante: sostituirà Higuain

Calciomercato Juventus, ci siamo per Milik: accelerata improvvisa dei bianconeri, raggiunta una base d’intesa con il polacco

Il calciomercato della Juventus si infiamma sull’asse Torino-Napoli. Sarà Arkadiusz Milik il centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo, con Dybala a supporto dei due. Nella serata di ieri Maurizio Sarri aveva fatto chiarezza sul duo composto da Dybala e CR7, con la joya che non è facile da far coesistere con il campione portoghese. Adesso, nuovi grattacapi verranno fuori per il tecnico di Figline. Sì, perché dovrà far convivere in avanti un reparto formato dai due, più il bomber polacco, in arrivo dal Napoli. E’ lui il centravanti individuato, manca solo l’accordo con il Napoli. Con il giocatore sarebbe invece già stata raggiunta una base di intesa. Federico Bernardeschi è il nome gradito dagli azzurri, ma ci sarebbe da superare il problema legato ai sempreverdi diritti di immagine, per convincere il talento italiano. La trattativa però tra Juventus e Milik, sembra ormai essere entrata nel vivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Osimhen: domani sarà il suo giorno, è fatta