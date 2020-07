Calciomercato Juventus, 100 milioni per il fuoriclasse: lo ha chiesto CR7

Calciomercato Juventus, Koulibaly in bianconero: è una richiesta di Cristiano Ronaldo

E’ il momento di pensare anche al calciomercato, che porta il nome di Kalidou Koulibaly. Chiaro che poi la Juventus ha da concentrarsi sulla Champions League dopo aver ottenuto lo scudetto. Esattamente un anno fa, muoveva i primi passi da bianconero, il difensore centrale Matthijs De Ligt, calciatore molto atteso alla Juventus e dallo stesso suo fuoriclasse, Cristiano Ronaldo. Sono note le immagini del portoghese che, nella Nations League dell’estate scorsa, andò a dire qualcosa al triplice fischio della finale tra Portogallo e Olanda, proprio a quello che sarebbe diventato il nuovo difensore della Juventus. Occhio però, perché a distanza di un anno, Cristiano Ronaldo ha intenzione di farlo ancora: ha indicato il nome di Kalidou Koulibaly alla sua dirigenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non più Milik: ribaltone per l’attacco

Juventus, ancora calciomercato in casa Napoli: Koulibaly è stato chiesto da Cristiano Ronaldo

Una difesa composta da De Ligt e Koulibaly, un vero e proprio sogno per i tifosi della Juventus. Ma è il sogno anche di Cristiano Ronaldo a quanto pare, perché stando a quel che rivelano i colleghi iberici del Donbalon, sarebbe stato chiesto alla dirigenza dallo stesso fuoriclasse portoghese. Attraverso le cessioni, la società di Andrea Agnelli potrebbe ritrovarsi un buon tesoretto, per arrivare a Kalidou Koulibaly. L’ostacolo non è solo di natura economica. Serviranno sì, 100 milioni, ma il problema non è legato alla alta valutazione. L’ostacolo è appunto rappresentato dalle volontà di Aurelio De Laurentiis, di non cedere uno dei suoi migliori talenti, alla rivale. E’ per questo che sarebbero favorite sull’affare le altre big d’Europa, con il Manchester City in pole, ora che Guardiola – dopo la sentenza – potrebbe garantirgli un posto da titolare in Champions League.