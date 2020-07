Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa: trovato il sostituto

La Juventus si sta dimostrando ancora una volta una delle squadre più attive sul calciomercato, e in queste ultime settimane la squadra bianconera si sta concentrando su quelli che potrebbero essere i prossimi rinforzi per la prossima stagione. Paratici è a caccia di un esterno, c’è un nome molto interessante che potremmo sentire spesso nelle prossime settimane.

Ultime Juventus: Under per sostituire Douglas Costa

Possibile che nella rosa attuale del Napoli possano esserci numerosi cambiamenti, e chissà che non possa cambiare qualcosa anche in attacco. Ovviamente messo già in certo l’addio di Higuain, possiamo dire che a partire potrebbe essere anche Douglas Costa. L’esterno brasiliano. complici tantissimi acciacchi fisici, non è mai riuscito a prendere la giusta continuità, e questo è un fattore non più trascurabile per Sarri e società. Servirà un sostituto, e pare che il nome ci sia già: stando a quanto riportato da Il Messaggero, pare che nel mirino ci sia Cengiz Under, giocatore della Roma.

Under-Juventus: concorrenza e prezzo

Under è un obiettivo concreto della Juventus, la quale però dovrà vedersela con il Napoli se vuole acquistare l’esterno. Gli azzurri nelle ultime settimane si sono avvicinati parecchio, e hanno anche avanzato un’offerta importante: 25 milioni di euro più bonus. Cifra importante, e che potrebbe beffare i bianconeri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: individuato il primo rinforzo per Sarri