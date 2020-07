Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona per un giocatore

Il calciomercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e le principali big del nostro campionato si stanno mettendo al lavoro per cercare di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Occhio anche alle possibili cessioni però, con una Juventus che quasi siucuramente apporterà delle modifiche alla propria rosa.

Ultime Juventus: offerta Barcellona per De Sciglio

Sarri sembra aver ormai identificato quella che sarà la squadra titolare, e fuori dalle ultime gerarchie c’è stato Mattia De Sciglio, inizialmente considerato una valida scelta tenica, ma che successivamente, per via anche di qualche infortunio, ha ottenuto sempre meno minuti in campo. Ora per il terzino ex Milan si aprono varie ipotesi, tra cui quella interessante di un approdo al Barcellona. I blaugrana pare siano molto interessati, e stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare siano pronti a presentare un’offerta da 10 milioni alla Vecchia Signora. Una cifra comunque importante e che servirebbe per andare ad investire in entrata.

Cessione De Sciglio: è un sacrificabile

Nella batteria di terzini a disposizione della Juventus, si può dire sicuramente di come De Sciglio sia quello più sacrificabile. Mentre Alex Sandro e Danilo sembrano essere i “titolari”, l’ex Milan non ha mai convinto troppo Maurizio Sarri. Un’offerta del Barcellona puà già convincere per la cessione, si attendono novità da qui ai prossimi giorni.

