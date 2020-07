Calciomercato Juventus, Chiesa o Zaniolo: i dettagli

La Juventus guarda al futuro: serve sfoltire la rosa, una squadra che ha vinto 9 titoli di fila va comunque rinnovata. Il processo è già cominciato, Paratici è al lavoro.

Juve, la rivoluzione è cominciata

La strada l’ha tracciata Maurizio Sarri dopo aver vinto il primo titolo nazionale italiano della sua carriera: “Ci saranno da cambiare due, tre giocatori per un discorso di ricambio generazionale“. In realtà qualcora è già cominciato a partire dall’anno scorso: De Ligt (’99) e Demiral (98′) sono sicuramente una solida base su cui costruire una difesa invalicabile in futuro. Kulusevski (’00) è un altro tassello aggiunto durante questa stagione. Secondo quanto riferisce Tuttosport, questo processo continuerà con uno tra Federico Chiesa e Niccolò Zaniolo.

Perchè soltanto uno tra loro? In era post-covid nemmeno la Vecchia Signora può permettersi due investimenti così importanti, visto che Fiorentina e Roma si faranno pagare i propri gioielli. Commisso l’anno scorso per il figlio d’arte di Enrico chiedeva 70 milioni di euro: una cifra oggi spropositata, anche perché il calciatore ha un anno in meno di contratto coi gigliati, ma sarà difficile scendere sotto i 50 milioni. Paratici spera di poter inserire delle contropartite tecniche nell’affare quindi: i nomi di di Romero e Pellegrini potrebbero essere quelli giusti.

Zaniolo è un colpo più facile

Stesso discorso anche per Zaniolo, solo che in questo caso ci son 2 elementi che giocano a favore dei bianconeri. Uno è l’ottimo rapporto tra Paratici e Fienga, l’altro è il bisogno dei giallorossi di fare plusvalenze.