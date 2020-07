Calciomercato Inter, Tonali e non solo: Marotta pronto all’assalto per il top player

Calciomercato Inter, Tolisso ancora nel mirino: Beppe Marotta pronto a fare le cose in grande

E’ attraverso il calciomercato, che l’Inter tenterà ancora una volta di ridurre il gap con la Juventus. Non è contento Antonio Conte, che quest’anno ha sicuramente fatto cose importanti nel percorso di crescita assieme alla sua squadra, ma la Juventus è ancora troppo distante. Distanza che, appunto, potrebbe ridursi ulteriormente nel prossimo anno. Come? Grazie all’approdo di nuovi perni, molto importanti, per aumentare la qualità tecnica di una rosa già forte, ma con la cosiddetta “coperta corta”. E’ per questo che, oltre al nome di Sandro Tonali, l’Inter va a caccia di un altro perno per il centrocampo. E’ il centrocampista francese, Corentin Tolisso.

Inter, doppio colpo oltre Tonali? Tolisso è il primo nome, ma occhio all’altro centrocampista

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, l’Inter starebbe studiando le diverse soluzioni per il proprio calciomercato. E tutte le attenzioni, oltre che per la punta, sarebbero rivolte per il centrocampo. Tonali è il primo nome, su cui sembra ben indirizzata l’Inter, ma occhio perché spuntano fuori non solo un altro nome, ma ben due. Si tratta di Tolisso dal Bayern Monaco, richiestissimo in Europa, e Ndombele dal Tottenham. Sarebbe un doppio colpo importantissimo, che permetterebbe all’Inter di risolvere i suoi problemi nel ricco centrocampo a cinque di Antonio Conte. Con il doppio innesto arriverebbero poi le cessioni delle riserve nerazzurre, non più protagonisti tra le gerarchie del tecnico pugliese.