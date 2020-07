Calciomercato Inter, passi in avanti col cileno: c’è l’accordo

Marotta è al lavoro per la prossima stagione: l’ad dell’Inter sta provando a costruire una squadra competitiva finalmente per lo Scudetto, anche quest’anno conquistato dalla Juventus.

Inter-Sanchez, l’affare può andare in porto

Questa sera Alexis Sanchez sarà in campo, a San Siro contro il Napoli, provando assieme ai compagni a conquistare altri punti alla Vecchia Signora, nonostante il titolo sia ormai andato. All’esterno del terreno di gioco invece si disputa un’altra partita, quella per il suo rinnovo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sono stati dei passi in avanti col calciatore e col suo entourage: con un contratto fino al 2023, l’attaccante sarebbe disposto anche ad abbassarsi lo stipendio. Attualmente guadagna circa 11 milioni all’anno, grazie al contratto col Manchester United fino al 2022: più di 20 milioni quindi che il cileno incasserà comunque, giocando però un anno in più con la maglia del’Inter.

Il Manchester United fa muro

Il problema ora è convincere gli inglesi, che fanno già muro rispetto al prolungamento rispetto alla fine di questa stagione. Zhang ha fatto capire di essere interessato a rilevare il cartellino dell’attaccante ma di volerlo pagare poco o niente, visto il risparmio che avrebbe lo United liberandosi dal suo stipendio. Il club di Old Trafford invece chiede attualmente 15 milioni di euro e difficilmente scenderà al di sotto di questa cifra, visto che si tratta già di una valutazione ribassata rispetto ai 20 milioni iniziali.