Calciomercato Inter, c’è lo scambio con una big inglese

Un mercato sempre più interessante quello di Serie A, dove le big del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni in vista della prossima stagione. Occhi puntati sull’Inter, costretta e gestire anche la situazione riguardante Ivan Perisic.

Mercato Inter: Perisic, scambio con il Tottenham

Perisic non sarà riscattato dal Bayern Monaco, o meglio questa ipotesi si fa sempre meno probabile giorno dopo giorno. I bavaresi non sono convinti dell’investimento, e di fatto il giocatore croato farà ritorno a Milano. Inutile dire di come Conte difficilmente lo impiegherà, costringendo appunto la società a dover gestire una situazione piuttosto spinosa. Il giocatore ha parecchi estimatori, e uno di questi in Inghilterra: il Tottenham è parecchio interessato, e il profilo piacerebbe tanto a Mourinho. Chiaramente si dovrà trovare la giusta intesa, con un possibile scambio che potrebbe concretizzarsi: all’Inter piace Lamela, possibile proprio che possa nascere una trattativa sulla base di uno scambio.

Lamela-Inter: El Coco può tornare protagonista

Perisic andrà via dall’Inter, e ad arrivare in nerazzurro potrebbe essere Lamela. L’esterno argentino conosce già la Serie A, e la sua esperienza con la Roma fu croce e delizia. La sua carriera, dopo un drastico calo, lo ha visto tornare su buoni livelli proprio negli ultimi tempi. Mourinho ha saputo utilizzarlo, in Italia farebbe ancora molto comodo.

