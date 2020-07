Calciomercato Inter: Messi e Sanchez, le ultime

Inter, Messi e la proiezione sul Duomo di Milano, ecco cosa è successo secondo Sky Sport che svela anche la trattativa per Sanchez.

Inter: Messi e Sanchez, i colpo ex Barcellona?

I tifosi dell’Inter nelle ultime sono impazziti dopo che la proiezione dell’immagine di Leo Messi era comparsa sul duomo di Milano nella locandina di Inter-Napoli.

Questa era stata promossa proprio da PPTV, la tv di Suning in Cina.

Della notizia ha parlato anche Sky Sport, sostenendo che non ci sarebbe nessuna possibilità che Messi lasci il Barcellona.

Anzi, nelle prossime settimane potrebbe andar via il presidente Bartomeu. Dunque, quella di Suning, così come per Tonali, sarebbe stata una semplice trovata pubblicitaria.

Inter, si lavora per Sanchez

I nerazzurri potrebbero, tuttavia, consolarsi con un altro colpo ex Barcellona. In estate potrebbe diventare nerazzurro Alexis Sanchez.

In questo mese, Conte ha capito quanto è importante Sanchez quando sta bene. Per questo motivo l’Inter vorrebbe tenerlo fino al termine dell’anno e sta trattando con il Manchester.

Il club inglese ha dato ok fino alla gara col il Getafe, ma non oltre. Si tratta ancora per trattenere il cileno. Lo United sa quanto serve all’Inter e per questo tira la corda con Marotta ed Ausilio che hanno già incassato il gradimento alla permanenza del cileno.

