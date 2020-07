Calciomercato Inter, passi in avanti nella trattativa: Marotta vuole chiudere

L’Inter ha ormai concluso il proprio campionato avendo ottenuto l’accesso alla prossima edizione di Champions League. Non è finita però la stagione per i nerazzurri che dovranno affrontare ancora l’Europa League ad agosto. Intanto, la società, si resta attiva sul mercato in entrata per la prossima stagione. Dopo il colpo Hakimi, le varie trattative si sono raffreddate per un periodo, ma ore Marotta è pronto a chiudere più colpi.

Inter, Sanchez verso la conferma e poi Kumbulla

Un altro colpo in arrivo sarà quello di Alexis Sanchez, l’attaccante cileno che piace molto a Conte. Anche in questo sarà accontentato dalla società l’allenatore italiano, raggiunto l’accordo con il calciatore fino al 2023. L’Inter è in trattativa con il Manchester United e l’accordo potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro. Ora i nerazzurri sono vicini ad un altro colpo di mercato, si parla del reparto difensivo in questo caso.

Inter, assalto a Kumbulla: passi in avanti e nuovo rilancio

Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona, è finito nel mirino dei migliori club dopo una stagione ad altissimo livello, la sua prima in Serie A. Dopo il sorpasso della Lazio, ora l’Inter è pronta al rilancio e scavalcare la società di Lotito. Difficile raggiungere i 30 milioni di euro richiesti dal presidente Setti, dunque i nerazzurri pensano di inserire una contropartita nell’affare. C’è l’attaccante della Primavera nerazzurra Edoardo Vergani, classe 2001.