Calciomercato Inter, Allegri è una suggestione concreta: il tecnico “studia” i nerazzurri

Calciomercato Inter, Allegri più di una suggestione: cosa succederà con Conte?

Il nome di Massimiliano Allegri resta in auge tra le voci di calciomercato legate all’Inter. Il tecnico livornese ed ex Juventus resta in cerca di una nuova sistemazione. Dopo il lungo anno sabbatico vissuto dunque, è pronto per una nuova avventura, e potrebbe addirittura essere nerazzurra. Dopo il suo passato con la cravatta cromata prima di rossonero e poi di bianconeri, potrebbe ritrovarsi all’Inter.

Inter, Allegri monitora i nerazzurri: segue tanto calcio italiano e soprattutto il club di Milano

Non è chiara la posizione di Antonio Conte all’interno del club nerazzurro, l’Inter potrebbe clamorosamente separarsi dal suo tecnico, dopo un solo anno. Ad alimentare ancora di più le voci, sono i colleghi di Panorama, che hanno rivelato un particolare retroscena su Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarebbe molto attento ai match in Serie A, restando sempre – come si suol dire in gergo – “sul pezzo”. E tra i club più seguiti e monitorati, ci sarebbe proprio l’Inter, forse affascinato dall’idea di ritornare in gioco col botto, ma tutto ovviamente dipenderà dal futuro di Antonio Conte. Al momento, non si può ancora definire chiara la sua posizione.

Nel futuro di Allegri, ovviamente, ci sono più ipotesi. E tra queste non è da scartare quella estera, con Barcellona e Paris Saint-Germain che potrebbero affidargli la panchina. Il club transalpino, se dovesse saltare l’obiettivo Champions League con Tuchel, il Barcellona a prescindere, cambierà allenatore. La situazione di Setien potrebbe risolversi con l’approdo di Allegri proprio in terra catalana.