Calciomercato Fiorentina, individuato il sostituto di Iachini

La dirigenza viola ha fatto sapere che non rinnoverà il proprio contratto a Beppe Iachini, che è subentrato a dicembre al posto di Vincenzo Montella. Al suo posto potrebbe arrivare un ex Milan.

Giampaolo preferisce i ‘viola‘. La dirigenza valuta

Beppe Iachini saluterà tra qualche settimana la Fiorentina. Non è bastato salvare la squadra a parecchie giornate dalla fine, dopo il pessimo lavoro fatto prima dal suo collega Vincenzo Montella. Ma non sarà un problema per l’ex Empoli. Infatti pare che il tecnico di Ascoli Piceno possa ripartire, dalla prossima stagione, in Serie B alla guida della Spal che alla fine del campionato darà il benservito a Gigi Di Biagio. La dirigenza viola sta valutando più di qualche profilo. Non solo Eusebio Di Francesco (possibile esperienza all’estero, in Spagna, alla guida dell’Alaves), ma Marco Giampaolo. L’ex manager del Milan è pronto a rimettersi in gioco dopo la non esaltante esperienza con i ‘diavoli’. Da Firenze fanno sapere che Giampaolo sia stato già contattato dal presidente Rocco Commisso.

La società gigliata deve guardarsi attorno, infatti non è l’unico club interessata al tecnico: ci sono anche Torino e Cagliari che hanno chiesto informazioni.

Domani contro il Bologna dovrebbe ritornare Castrovilli

Domani sera, alle 21:45, la Fiorentina affronterà il Bologna. Dal 1′ minuto si dovrebbe rivedere in campo Gaetano Castrovilli. Dubbio in attacco per Iachini: Kouame o Cutrone come partner d’attacco di Ribery.