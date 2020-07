Serie A, a rischio la prossima stagione: le parole di Gravina

La Serie A è ormai al termine della stagione. Anno incredibile a causa del Coronavirus per il mondo del calcio, soprattutto quello italiano. Scudetto alla Juventus e posizione definite tra Champions League ed Europa League, resta solo l’ultimo posto per la retrocessione in Serie B da definire. Si chiuderà tutto con le ultime due giornate di questa settimana. Intanto, in merito alla prossima stagione, è tornato a parlare il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Serie A, prossima stagione a rischio

Il calcio italiano vuole ripartire il prossimo anno e farlo con i tifosi allo stadio. Ma questo non è uno degli unici problemi che le istituzioni devono farsi. Adesso, secondo le ultime parole del presidente FIGC, il campionato potrebbe essere a rischio per la prossima stagione.

FIGIC, prossimo campionato Serie A a rischio: le parole di Gravina sul protocollo

Gabriele Gravina, presidente FIGC, è intervenuto in queste ore a “La politica nel pallone” su Rai GrParlamento, dove ha spiegato che in molti già si stanno occupando del prossimo campionato di calcio italiano. C’è molta preoccupazione in Gravina però a causa dell’attuale protocollo e di come saranno strutturati i ritiri estivi a cavallo con l’inizio della prossima stagione. Protocollo attuale che andrebbe rivisto e modificato il prima possibile.