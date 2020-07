Scudetto alla Juventus, Bonucci: “È il più bello, fatto fatica con Sarri”

Dopo la conquista del 9° titolo di fila, parla Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport: parole da interpretare come una stoccata al passato?

Juventus-Sampdoria, Bonucci a Sky Sport

Juve batte Sampdoria e diventa campione d’Italia. Il commento di Bonucci arriva a Sky Sport, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Abbiamo iniziato un percorso nuovo, una filosofia nuova, abbiamo dato noi stessi tra lo scetticismo. Stiamo parlando di un anno complicato, è stato difficile per noi rimettere la testa e ricominciare, è quello più bello, l’abbiamo voluto, sofferto, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo e volevamo dare alla società, ai tifosi, brutto riprendere senza il pubblico, lo abbiamo fatto anche per loro. Paratici, Agnelli, Nedved, ci hanno spinto a dare tutto per questa maglia. Con la filosofia del mister abbiamo fatto fatica nell’interpretare, ma abbiamo vinto da uomini, da squadra, ora 10 giorni di pausa e poi verrà il Lione, pensiamo a loro“.