Sarri a Sky Sport dopo la gara contro la Sampdoria

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Sampdoria.

Le parole di Sarri

“Ha un sapore forte e particolare, vincere è difficile e questa è una squadra che vince da 80 anni. Tutti gli anni diventa più complicato e difficile, quando si da qualcosa di scontato nello sport è una bugia, non c’è nulla di scontato nello stare a questi livelli. Non è stata una passeggiata, è stato un anno faticoso e particolare e ne siamo venuti a capo con due giornate di anticipo.

Dopo 8 stagioni di vittorie non è facile trovare motivazioni. Esultanza in panchina? Avevo paura della secchiata, era in agguato ed ho preferito aspettarli dentro ma l’ho presa lo stesso.

Dybala andrà valutato ma in questo momento è difficile, la sensazione è che ci sia un problema muscolare.

Napoli? Cristiano e Dybala fanno la differenza ed è chiaro lo scudetto è il merito loro, la costante però è la società. Il presidente è un grande personaggio, è un presidente che ti da benzina e ci sono dirigenti presenti ad ogni allenamento con cui scambiare idee tutti i giorni. La società qui è una componente importante.

A livello di organizzazione penso che la società sia tra le top europee, non potevo aspettarmi di meglio. Dobbiamo valutare e vedere il modo di pensare della società quando si arriva, bisogna entrare in punta di piedi, deve essere un percorso.

Difficoltà? Le difficoltà di carattere tattico ci sono state, come far convivere calciatori che hanno diverse caratteristiche e cercare di farli giocare tutti insieme, non era scontato come si è visto negli anni scorso. Dybala e Ronaldo hanno giocato spesso insieme ma non sempre, sono calciatori particolari e non è facile farli convivere. Alla lunga ce l’abbiamo fatta.

Champions? Per questa sera farei a meno di pensarci, sarà una notte di soddisfazione”.