Roma, le ultime sull’operazione a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista capitolino è arrivato in mattinata a Villa Stuart alle ore 8.25.

Roma: Pellegrini operato, le condizioni

Lorenzo Pellegrini si opera al setto nasale dopo la frattura rimediata ieri nella partita contro la Fiorentina vinta dai capitolini per 2-1.

Il centrocampista ex Sassuolo si è infortunato durante uno scontro con Milenkovic. Lorenzo Pellegrini è arrivato a Villa Stuart alle 8.25, accompagnato dal padre.

Il numero sette non si è fermato con la stampa ed ha preferito entrare dall’accesso secondario per evitare le telecamere. Dopo i controlli di routine il giocatore finirà sotto ai ferri.

Pellegrini, i tempi di recupero

Per quanto riguarda il ritorno in campo di Lorenzo Pellegrini, molto probabilmente per il campionato non ci sarà nulla da fare.

Difficilmente, infatti, Fonseca deciderà di rischiarlo e farlo giocare con una mascherina protettiva visto che ad agosto la Roma è chiamata ad un appuntamento molto importante.

Per il club capitolino, infatti, la speranza è di rivederlo (con maschera protettiva), per la partita di Europa League con il Siviglia del 6 agosto.

Già lo scorso settembre Pellegrini era stato costretto a operarsi ma per un infortunio di tutt’altra natura. In quel caso aveva riportato la frattura del metatarso destro. Ad inizio stagione, tuttavia, Pellegrini rimase fuori per oltre un mese e mezzo. Oggi le cose sono diverse.

