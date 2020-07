News Juventus, il nuovo acquisto Arthur fa infuriare il Barcellona

In Spagna sta facendo molto discutere la notizia che ha visto il futuro centrocampista bianconero, Arthur Melo, non presentarsi ai test per il Coronavirus imposti dal Barcellona.

Secondo il quotidiano ‘Sport‘, Arthur non ha intenzione di ritornare a Barcellona

E’ vero che Arthur ed il Barcellona si separeranno alla fine di questa stagione, visto lo scambio ufficializzato qualche settimana fa con la Juventus con Miralem Pjanic, ma gli atteggiamenti del centrocampista brasiliano non stanno piacendo per niente al club blaugrana. L’ex Gremio, infatti, ha fatto sapere che non intende giocare più per il suo club fino alla fine della stagione. Visto che la Liga è finita una settimana fa, il calciatore non scenderà in campo nel match degli ottavi di ritorno in Champions League contro il Napoli. Una scelta che ha fatto infuriare non poco la dirigenza e l’allenatore Quique Setien che pretendeva dallo stesso calciatore il massimo impegno fino al suo ultimo giorno in Catalogna.

Arthur non si sottoporrà ai test del Coronavirus previsti dal club spagnolo, dove tutti i membri sono obbligati a farlo. In questo momento il calciatore si trova a casa sua in Brasile, visto che il club gli ha concesso qualche giorno di riposo dopo la fine del campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Chelsea pensa ad un clamoroso scambio

Nulla a che fare con Pjanic che sta rispettando il suo impegno juventino

Miralem Pjanic, che prenderà il posto del nazionale brasiliano al Barcellona, sta rispettando i suoi impegni con la società bianconera (vedi la vittoria dello scudetto ieri sera contro la Sampdoria), nonostante l’accordo già preso con il suo futuro club.