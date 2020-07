News Inter, un ‘like’ di Icardi al post di Bonucci fa infuriare i tifosi neroazzurri

Ieri sera il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha postato una foto per la vittoria dello scudetto. Il ‘like‘ di Mauro Icardi ha fatto arrabbiare non poco i suoi ex tifosi neroazzurri.

Icardi, un ‘like‘ di troppo. Tifosi interisti inferociti

Tra Mauro Icardi e la tifoseria neroazzura non è mai scoppiato l’amore. Dopo l’addio ufficiale di qualche settimana fa, con la cessione definitiva al Paris Saint Germain, l’ex attaccante neroazzurro torna a far parlare di sé. Questa volta lo fa attraverso il social Instagram. Il numero 18 parigino ha lasciato un ‘like’ al post di Leonardo Bonucci, dopo la vittoria dell’ennesimo scudetto della Juventus (il nono consecutivo del club bianconero).

Tutto ciò non è piaciuto affatto ai vecchi sostenitori dell’argentino che si sono scagliati contro il loro ex centravanti reo, con questo gesto, di aver offeso il popolo interista.

Ecco cosa hanno scritto i suoi ex tifosi

Questi alcuni commenti presi dal social: “Un gesto del genere da un calciatore mediocre me lo aspettavo. Da uno che a 28 anni è andato a giocare in un campionato di terza fascia alzando trofei che hanno la stessa importanza di quelli del nord Europa cosa ti aspetti?“. E ancora: “Non sprechiamo tempo con una persona anonima e senza carattere. Per il popolo interista, fortunatamente, rappresenta il passato. Dobbiamo pensare al nostro di futuro che sarà ricco di successi”.