News Inter, Conte annuncia l’assenza di un big nel match di domani sera

Conferenza per il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Domani sera i neroazzurri affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso.

Conte: “Napoli squadra fastidiosa“

Conferenza prepartita per l’allenatore dei neroazzurri, Antonio Conte. I suoi ragazzi, domani sera alle 21:45, scenderanno in campo al ‘Meazza’ per affrontare il Napoli di Gennaro Gattuso. Ecco le dichiarazioni dell’ex commissario tecnico della nazionale: “Stiamo per arrivare alla fine di un campionato eccezionale, nell’ultimo periodo abbiamo giocato una volta ogni tre giorni. Sicuramente è stata una esperienza nuova per tutti, dobbiamo cercare il lato positivo di questa faccenda e imparare da questo tipo di situazioni. Ranocchia? Ogni volta che è stato chiamato in causa dalla panchina ha sempre risposto ‘presente’. Ma non solo lui, mi riferisco anche agli altri che mi hanno dato risposte positive. E’ un ottimo gruppo il mio, si sono sempre allenati come dei professionisti. La partita di andata? Giocammo sicuramente bene, ma preferisco la partita di ritorno di Coppa Italia sempre contro gli azzurri dove sicuramente meritavamo qualcosa in più.

Il Napoli è una squadra che ha sempre lottato per vincere lo scudetto, ha sempre dato filo da torcere alla avversarie. Non dimentichiamoci che hanno vinto l’ultima edizione della Coppa Italia, hanno una rosa di qualità“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vertonghen lascia il Tottenham: è ufficiale

Ancora Conte: “Sensi ancora out. Lukaku? Giocatore straordinario“

“Sensi è ancora fuori. Sta recuperando alla grande dal suo infortunio, ma non me la sento di rischiarlo. La cosa positiva è che il ragazzo si butterà alle spalle questo periodo buio. Lukaku? Parliamo di un calciatore atipico, veloce, forte fisicamente e che ha margini di miglioramento“.