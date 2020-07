News Fiorentina, il club rinuncia al ricorso dopo la gara contro la Roma

E’ notizia di pochi minuti fa che il club di Rocco Commisso ha rinunciato al ricorso dopo la gara persa ieri sera contro la Roma: “Nessuna possibilità di successo“.

Niente ricorso per i viola, ma il rigore concesso fa discutere

Non ci sarà il ricorso da parte della Fiorentina per la gara di ieri sera contro la Roma, persa per un rigore molto discutibile concesso dall’arbitro Daniele Chiffi all’Olimpico. Il contatto tra il portiere viola Pietro Terracciano e l’attaccante bosniaco Edin Dzeko ha fatto molto discutere. Una volta concesso il penalty (che non è stato nemmeno rivisto al VAR) la panchina dei viola è letteralmente esplosa. I membri della panchina hanno manifestato il loro disappunto sulle decisioni prese dal direttore di gara. Questo il comunicato ufficiale della società sul proprio sito ufficiale: “La Fiorentina informa che non presenterà ricorso in merito a quanto è accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma.

Dopo un’analisi approfondita il club ritiene inutile fare ricorso, vista l’impossibilità di ottenere qualsiasi tipo di successo. La scelta dell’arbitro di non utilizzare il VAR ha fatto discutere, poiché l’utilizzo della tecnologia avrebbe potuto consentire di correggere quello che si ritiene un errore di valutazione“.

Ancora la società: “Si esige maggior dialogo con il giudice di gara“

“La società, inoltre, continua a farsi promotrice affinché il dialogo istituzionale tra i vari soggetti del mondo del calcio porti presto a regole più chiare e uniformi, così da poter ridurre il margine di errore“.