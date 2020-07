Il talento del Paris Saint Germain ha rimediato un brutto infortunio nel match della Coppa di Francia contro il Saint Etienne. Ecco quanto dovrà stare a riposo.

Ufficiale: Mbappé salta l’Atalanta. Le condizioni

Nel match dei quarti di finale di Champions League del 12 agosto contro l’Atalanta, il Paris Saint Germain dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori chiave: Kylian Mbappè. La brutta entrata ‘killer’ dell’avversario Loic Perrin ha provocato seri danni alla caviglia del nazionale francese.

Ecco il comunicato della società francese sul proprio sito: “Come annunciato dopo la finale della Coppa di Francia tra il Paris Saint Germain ed il Saint Etienne, questa mattina il calciatore Kylian Mbappé ha sostenuto gli esami per conoscere l’evoluzione della sua caviglia destra. Si conferma una distorsione alla caviglia con lesione del legamento esterno. A seguito di questo trauma, il tempo di recupero del giocatore è di circa tre settimane“.

Il 12 agosto spazio alla coppia Icardi-Neymar

Può essere una ‘buona’ notizia per l’Atalanta l’assenza di uno dei calciatori più forti al mondo in questo momento per la sfida dei quarti di Champions, anche se l’attacco dei parigini non va per niente sottovalutato. Il 12 agosto il tecnico tedesco Thomas Tuchel potrà schierare in attacco la coppia Icardi-Neymar, di certo non gli ultimi arrivati. Il trio difensivo di Gasperini dovrà stare molto attento.