Napoli, il presidente del Lilla su Osimhen: “Ecco cosa manca per chiudere”

Napoli, tutti aspettano solo la firma di Victor Osimhen. Il Napoli aspetta l’attaccante nigeriano mentre la trattativa con il Lilla e gli agenti del ragazzo è oramai a buon punto.

Calciomercato Napoli: Victor Osimhen è ad un passo

La conferma è arrivata da parte del presidente del club transalpino Gerard Lopez. Il numero uno del club francese ha parlato a L’Equipe:

“Quando firmerà con gli azzurri? I campionati si sovrappongono. Ciò pone un problema di uscita e di scrittura del contratto. Anche il mercato in Francia è diverso rispetto agli altri.

Inoltre, il giocatore ha deciso di cambiare agente proprio quando stava per chiudere la trattativa. Abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Il giocatore ha fatto la sua scelta, il Napoli. È tutto in fase avanzata e ad oggi mancano solo alcuni dettagli.

Sarà annunciato quando arriverà il momento. Dato che non è ancora ufficiale, continuiamo ad avere altre offerte. Noi teniamo buoni rapporti anche con altri club. Quindi gestisco le loro aspettative. È un trasferimento non lineare. Il mercato in Francia aprirà prima della fine della stagione. In Italia, il mercato è aperto a settembre. Quindi hai bisogno di una moltitudine di firme per non incappare in errori e penali”.

Napoli, attenzione anche a Gabriel

Agli azzurri per l’estate piace anche un altro calciatore, il entrale Gabriel che piace pure all’Everton di Ancelotti. Gerard Lopez spiega:

“Abbiamo altre offerte per altri giocatori che non sono ancora state discusse con i loro agenti. Con Gabriel abbiamo parlato dicendo che può andar via se arrivasse un buona offerta, penso che ne discuteremo in settimana”.

