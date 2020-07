Napoli, Manolas salta il Barcellona? Infortunio serio per il difensore: le ultime

La stagione di Kostas Manolas potrebbe essere terminata: il difensore del Napoli ha patito un infortunio piuttosto serio nella gara contro il Sassuolo.

Notizie Napoli, infortunio grave per Manolas: le sue condizioni

Una stagione non indimenticabile per Kostas Manolas (salvando il primo trofeo italiano della sua carriera) che potrebbe essere terminata anzitempo. Il difensore greco è uscito malconcio dal terreno di gioco durante la gara con il Sassuolo dopo uno scontro di gioco. In mattinata ha effettuato gli esami strumentali che hanno evidenziato un problema piuttosto serio alle costole. Ecco il report del Napoli.

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter a San Siro in programma domani alle ore 21.45 per la 37esima giornata di Serie A. Manolas, che era uscito per infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente“.

Salta il Barcellona?

A forte rischio, dunque, non solo le gare contro Inter e Lazio per la fine della Serie A, ma anche la gara di ritorno di Champions League contro il Barcellona, che evoca grandi ricordi al difensore greco. Il Napoli, dunque, rischia di dover fare a meno dell’esperto difensore nella gara più importante della stagione.

