Milan, rinnovo Ibrahimovic: lo svedese ha un problema

Milan, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic resta un rebus. Come riportato da Tuttosport, i tifosi aspettano le notizie da Mino Raiola e dal club sulla permanenza di Ibra a Gigio Donnarumma.

Milan, Ibrahimovic ha un problema

L’attaccante svedese, con il rinnovo di Stefano Pioli, ora potrebbe restare ma il problema resta la frattura pesante, al limite dell’irreparabile, con Ivan Gazidis.

Nelle ultime settimane, dopo il cambio di rotta, questa sembrerebbe essersi almeno in parte ricomposta. Nessun incontro, nessuna trattativa avviata, nessuna base posta.

Per ora è solo una questione di onore e non si soldi. E questa non è certo una buona notizia per i tifosi perchè gli aspetti contrattuali sono ancora lontani dall’essere affrontati.

Risolvere tutto sarà tutt’altro che facile, visto che lo svedese difficilmente accetterà di non essere il calciatore che guadagna di più al Milan. E con Donnarumma che viaggia sui sei milioni di euro, con il quale Ibra condivide l’agente, sarà difficile accontentare l’attaccante. Inoltre Gigio dovrebbe anche migliorare il suo contratto con buona pace di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, il nodo del contratto di Ibra

Tra gli aspetti da non sottovalutare anche Mino Raiola. L’agente ha in procura anche Donnarumma, questo in una situazione così delicata, certamente non può che agevolare. L’importante era che lo svedese, furibondo per la gestione societaria del Milan, ricucisse almeno a ricucire con la dirigenza.

Ad oggi ha pesato anche l’umilità con la quale Gazidis ha ammesso i suoi errori e le sue colpe.

LEGGI ANCHE >>> Milan, si tratta anche per la firma del centrocampista