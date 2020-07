Milan, raggiunto l’accordo a cifre inferiori: ufficiale il rinnovo

Il Milan si prepara al meglio in vista della prossima stagione e del futuro. Decisione forte del club rossonero che ha messo da parte l’idea Ralf Rangnick per continuare e dare fiducia a Stefano Pioli dopo i grandi risultati ottenuti in questi ultimi mesi. Rinnovo di contratto con l’allenatore che ora potrà lavorare con tranquillità per la prossima stagione. Ma non è l’unico rinnovo chiuso dalla società in queste ore, perché arriva un’altra ufficialità importante.

Milan, dopo Pioli il rinnovo con lo Sponsor

La società ha annunciato sul proprio sito ufficiale il prolungamento di contratto di Stefano Pioli subito dopo la vittoria con il Sassuolo in campionato. Ora si tratta per altri rinnovi importanti, come quelli di Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma. Nel frattempo però la società è stata lieta di annunciare il rinnovo con lo sponsor Fly Emirates, la compagnia aerea leader degli Emirati Arabi. Prolungamento del contratto a cifre più basse rispetto al solito. Infatti, si passa dai 14 milioni di euro ai 12 milioni attuali.

LEGGI ANCHE >>> Milan, rinnovo Ibrahimovic: la situazione

Milan, rinnovo con Emirates fino al 2023

Siglato il nuovo accordo tra Milan e Fly Emirates. Rinnovo a cifre leggermente più basse fino però al 2023. La società sul proprio sito ufficiale ha postato interviste e altro riguardo i ringraziamenti e l’entusiasmo dopo aver chiuso la trattativa di partnership con Emirates.