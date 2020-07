Juventus, Sarri: “Scudetto? L’ho sognato per 50 anni”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a JTV dopo la vittoria dello Scudetto di ieri sera.

Le parole di Sarri sullo Scudetto

“Cosa ho pensato al fischio finale? Che ero Campione d’Italia dopo averlo sognato per 50 anni minimo. È stata una stagione difficile per tutto quello che c’è stato. Siamo qui il 26 luglio dopo 12 mesi e 20 giorni dall’inizio dell’attività, quindi resta la stagione complicata, dopo lo stop ho visto grandi valori umani”.

Vittoria

“Non lo so con esattezza, so che i ragazzi sono un gruppo forte. Vincere è difficile, continuare a vincere è difficilissimo. Trovare la forza di vincere un altro scudetto dopo 8 anni è incredibile. Questi ragazzi hanno vinto con tre allenatori diversi, hanno lottato anno per anno. Quando vinci il titolo significa che hai lottato tutti i giorni”.

Momento decisivo

“A livello di risultati la vittoria con l’Inter e quella con la Lazio penso che siano momenti particolarmente importanti nella nostra stagione. Ci siamo messi al primo posto, sia all’andata con la vittoria a Milano con l’Inter, al ritorno il successo contro la Lazio”.

Covid

“Molti dicono che non abbiamo un buon rendimento post Covid, ma in realtà eravamo ad un punto dalla Lazio e ora abbiamo già vinto lo scudetto. Abbiamo ampliato tutti i vantaggi che avevamo in maniera consistente. Stanotte penserò che negli ultimi dodici mesi ho vinto Scudetto e Coppa Europea, di allenatori italiani capaci di fare questo non ce ne sono tanti”.

