Juventus-Sampdoria, Ranieri pungola Ferrero sul mercato

Terminata la partita tra Juventus e Sampdoria che ha visto vincere i bianconeri 2-0 (laureandosi per la nona volta Campione d’Italia) il tecnico dei doriani Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ subito dopo la fine della partita.

Le parole di Ranieri dopo Juventus-Sampdoria

Una buona Sampdoria quella vista questa sera all’Allianz Stadium, ma che non ha retto contro la superiorità della Juventus che vince 2-0 con le reti di Ronaldo e Bernardeschi e per la nona volta consecutiva vince lo scudetto, il primo della gestione Maurizio Sarri. Il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, ha parlato così ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Eravamo ultimi in classifica, invece ci siamo salvati con 4 partite di anticipo, sono contento e soddisfatto del lavoro che hanno svolto. Continuare qui? Io ho un contratto anche per il prossimo anno, vedremo che programmi tecnici ci saranno, la Sampdoria è abituata a vendere, io non so quanto ci si può fare, non possiamo comprare per poco, vedremo. Io ho un contratto, sto a posto. Augello? Le soddisfazione arrivano quando aiuti i ragazzi a mostrare le loro qualità, Bonazzoli era partito bene, ora all’ultimo si è ripreso, è un giocatore sul quale fare il massimo affidamento“.

