Juventus, infortunio Dybala e De Ligt: uno salta il Lione

Pessime notizie per la Juventus dall’infermeria riguardo Paulo Dybala. Come riportato da Tuttosport, l’argentino non sta bene. Meglio invece Matthijs de Ligt dopo l’infortunio di ieri.

Infortunati Juventus: le condizioni di Dybala e De Ligt

La Juve festeggia ma non troppo. La società è in ansia per le sorti di Paulo D

ybala e di Matthijs de Ligt, che si sono infortunati ieri contro la Samp.

Per il primo è arrivato un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra, oggi se ne saprà di più sulla gravità e, soprattutto, sui tempi di recupero.

Il calciatore deve fare in fretta per non perdere la ripresa della Champions con i bianconeri impegnati, tra meno di due settimane (venerdì 7 agosto), contro il Lione allo Stadium, nel ritorno degli ottavi.

L’argentino si è fatto male al 39′ minuto della gara di ieri. Mentre Juan Cuadrado completa l’azione con un tiro alto, Dybala si volta verso la panchina e chiede il cambio. Al suo posto entra Gonzalo Higuain, ritornato a disposizione di Maurizio Sarri dopo aver saltato la trasferta di Udine.

L’aspetto positivo è la tempestività della Joya. L’attaccante si è fermato subito e non dovrebbe aver avuto ulteriori danni. Oggi Paulo Dybala sarà sottoposto agli esami strumentali: se non si tratta di una lesione muscolare avrebbe il tempo per recuperare ma sembra molto complicato.

Juventus: le condizioni di De Ligt

Diversa la situazione per il centrale De Ligt uscito per un problema alla coscia destra però. Probabilmente si tratta soltanto di crampi, ma per precauzione anche per il difensore.

