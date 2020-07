Juventus, Chiellini: “Questo scudetto è particolare, ecco il perchè”

Juventus, anche Chiellini esulta per lo scudetto numero 9

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha voluto festeggiare lo scudetto bianconero via social. Il numero tre bianconero ha pubblicato un post sul proprio account Instagram dove ha festeggiato il traguardo raggiunto.

“Ogni scudetto ha la sua storia e questo è certamente il più sofferto. Gli infortuni, il Covid, il lockdown, la ripresa… questa gioia è stata molto più grande delle altre. Una gioia che per noi è grande come questo traguardo storico: 9 campionati consecutivi. E una stagione ancora da concludere.

Oggi si festeggia e dal prossimo giorni si pensa a quello che sarà. Adesso è il tempo di festeggiare. Accanto alla squadra. Vicino alla famiglia. Con il pensiero sempre ai nostri tifosi per questo successo”.

Chiellini fa 9 consecutivi, è l’unico in organico

Da Conte a Sarri passando per Max Allegri. Giorgio Chiellini è l’unico calciatore bianconero ad aver vinto tutti e 9 gli scudetti. Gigi Buffon, infatti, lo scorso anno era a Parigi e non ha vinto il titolo. Leo Bonucci, invece, è stato per un anno al Milan due stagioni fa. Per questo il capitano di fatto è stato l’unico a completare il filotto di vittorie con il club che ha cominciato a vincere nel 2011 sotto la guida di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Futuro Sarri, ecco l’annuncio