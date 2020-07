Inter, senti Icardi: “Al PSG mi trovo ad un livello superiore”

Inter, Icardi e le parole d’amore per il Paris Saint-Germain: che stilettata all’ex squadra

Ha parlato l’ex capitano dell’Inter, neo campione di Francia con il Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. Nei giorni scorsi ha guadagnato anche il titolo di Coppa di Francia, dopo aver vinto il campionato causa Covid, in maniera anticipata. Parole che non fanno piacere ai tifosi nerazzurri, quelle che ha rilasciato ai microfoni di France Football, a seguito appunto della vittoria della Coppa contro il Saint-Etienne. E inoltre, il centravanti argentino è pronto all’assalto della Champions League. Sulla strada del PSG c’è l’Atalanta, club nerazzurro che vuole rovinare i piani di “triplete”, che l’ex interista si è messo in testa. Sì, perché dopo la doppia conquista in casa francese, nell’idea dei parigini, c’è quella di trovare la Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, addio Immobile? La big europea piomba su di lui

Inter, le parole di Mauro Icardi

Quelle che seguono, sono le parole di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter: “Quando ero in Italia, pensavo non sarebbe mai arrivata un’occasione come quella del PSG. Mi sembrava impossibile e invece, eccomi qui. Sono molto felice di essere qui. Il Paris Saint-Germain è nettamente superiore a tutto quello che ho vissuto prima. Sono passato dalla Samp all’Inter, il PSG ora è ancora un’altra dimensione. E’ tra i club al top del mondo, mi permette di raggiungere un nuovo livello per la mia carriera”.

Sull’Atalanta: “L’ho sfidata molte volte in Italia, sono in fiducia loro. Sono migliorati anni dopo anno, quest’anno hanno dimostrato tante buone cose, mettendo in difficoltà tutti. Anche contro la Juventus hanno fatto una partita straordinaria”.