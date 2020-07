Fiorentina, Commisso: “Rigori? Vogliamo spiegazioni”

Fiorentina, Commisso ora è stufo. Il presidente della Fiorentina ha parlato attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club viola.

Le parole di Commisso sull’arbitraggio di ieri

Il numero uno del club viola ha tuonato durissimamente contro l’arbitro della gara di ieri sera contro la Roma nella quale è stato assegnato ai capitolini un calcio di rigore nonostante nell’azione ci sia stato un tocco da parte dell’arbitro che avrebbe dovuto fermare il gioco.

La nota di Commisso

«Ci sono le regole: se l’arbitro tocca il pallone, influenzando il proseguimento dell’azione, deve interrompere la gara. Lo dice il regolamente la palla deve essere rimessa in gioco dal direttore di gara. Vorrei che ci spiegassero questa ennesima situazione dove qualcuno ha deciso di non applicare il regolamento.

Ci era già successo in altri casi che il VAR non fosse applicato, anche questa volta ci troviamo a non capire il criterio che viene utilizzato.

Qualcuno spiegasse perchè non possiamo contare su regole uguali per tutti. Non è possibile che il calcio italiano continui a fare figure del genere, è arrivato il momento di trovare una soluzioen.

Quando mi sento preso in giro e vedo che i miei ragazzi e i nostri tifosi vengono presi in giro, devo smettere di stare zitto. Tutti hanno visto cosa è successo e i commenti possono farli altri».

