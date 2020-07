Calciomercato Milan: svolta Bonaventura, ecco cosa sta succedendo

Milan, ora le cose cambiano anche per Bonaventura

Il club rossonero potrebbe tenere Giacomo Bonaventura. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Jack Bonaventura resta incerto.

Per ora con il Milan non ci sono stati contatti concreti. In ogni caso la situazione sta cambiando in società ed il calciatore ex Atalanta potrebbe anche restare.

La società ha lasciato aperto una “porta” alla permanenza. Per questa ragione nell’incontro che in settimana metterà di fronte i dirigenti del Milan e Raiola per Ibra e Gigio si parlerà anche del futuro del centrocampista.

Milan, per Bonaventura si muovono Pioli e Maldini

Dopo il cambio di rotta in società e la conferma di Pioli, diverse cose sono cambiate al Milan.

Jack è un senatore che incarna i valori del club ed ha dimostrato a sprazzi, dopo l’infortunio, di poter dare una grossa mano alla causa per diversi motivi.

Il primo è la duttilità visto che con Pioli ha fatto il trequartista, l’esterno, il falso 9; ha segnato a Lecce e lanciato compagni verso la porta (due volte per Rebic, una per Calhanoglu). Ma non solo, nelle ultime uscite ha anche conquistato il rigore trasformato da Kessie a Napoli.

Con Pioli, dopo lo stop, è stato sempre nel vivo del gioco e spesso incisivo quando in campo. Per tutti questi motivi Pioli preferirebbe non lasciar andar il calciatore, orientamento in linea con quello di Maldini, responsabile dell’area tecnica, e del d.s. Massara che curerà la trattativa con Raiola.

