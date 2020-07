Calciomercato Milan, incontro imminente: si chiude il rinnovo

Il Milan sta progettando già la prossima stagione. Il club rossonero si giocherà in queste ultime giornate l’accesso alla prossima Europa League se per via diretta ai gironi o se per la fase preliminare. La società, intanto, lavora per il futuro e per la prossima stagione. Dopo la conferma di Stefano Pioli, si prepara la squadra da affidare nelle mani del proprio allenatore. Tanti calciatori che sembravano destinati ad andare via ora potrebbero restare.

Milan, Ibrahimovic e Donnarumma verso la permanenza

Tra i tanti calciatori in dubbio c’è soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Con l’arrivo di Ralf Rangnick il calciatore svedese sembrava destinato a lasciare Milano, ora però tutto potrebbe cambiare. Con lui anche Donnarumma potrebbe decidere di rinnovare. Il portiere è in scadenza 2021 e il loro agente Mino Raiola porta avanti le trattative per restare in rossonero.

Milan, rinnovi per Ibrahimovic e Donnarumma

Ibra e Donnarumma hanno incontrato il loro agente Mino Raiola nei giorni scorsi per parlare delle loro intenzioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, già da oggi ogni giorno potrebbe essere quello buono per capire il futuro dell’attaccante e il portiere, con il loro agente che ha preso appuntamento con i rossoneri per parlare della loro permanenza.