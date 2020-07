Il calciomercato del Milan ha un obiettivo preciso: svecchiare la rosa e sfoltire il monte ingaggi. Eccezioni potrebbero essere fatte solo per i senatori e per i punti cardine della rosa di Stefano Pioli ma per i nuovi acquisti si seguirà la nuova politica.

Calciomercato Milan, si punta Florentino

Lucas Biglia dirà addio a fine stagione e c’è da capire ancora il futuro di Jack Bonaventura. Il Milan, dunque, inizia a fare i conti con il centrocampo del futuro: sul taccuino di Frederic Massara e Ivan Gazidis c’è il nome di Florentino Luis, centrocampista classe ’99 del Benfica che piace anche alla Lazio. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri sono già in contatto con l’entourage del calciatore portoghese per cercare di anticipare la concorrenza che potrebbe arrivare anche dall’Europa.

L’offerta per Florentino

I rossoneri sarebbero intenzionati ad offrire al club lusitano un prestito oneroso con opzione di riscatto a determinate condizioni ma vista la giovanissima età è proprio questo l’ostacolo nella trattativa. Il Benfica intenderebbe cedere il cartellino di Florentino solo a titolo definitivo ma non sono da escludere decisive accelerazioni nelle prossime settimane. Le richieste di Stefano Pioli sono chiare: serve rinforzare la mediana e offrire alternative di qualità alla coppia Kessie-Bennacer.

