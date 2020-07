Calciomercato Milan: Calhanoglu ribadisce le proprie volontà

Calciomercato Milan, addio Calhanoglu? Il turco fa chiarezza

E’ finito anche il turco al centro delle questioni legate attorno al calciomercato del Milan. Hakan Calhanoglu è uno dei perni migliori del team di Stefano Pioli, tecnico che ha potuto contare sul suo numero 10, che è riuscito a riconquistare il popolo rossonero. La stessa tifoseria, assente a San Siro come da protocollo obbligatorio per la ripartenza del calcio, avrebbe trasformato quei fischi di mesi fa, in applausi scroscianti per il calciatore turco, che sta letteralmente deliziando sul terreno di gioco del club rossonero. Ed è proprio di mercato che parlato quest’oggi, rilasciando un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Quelle che seguono, sono le sue parole all’emittente satellitare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Benevento, il nuovo acquisto è già al Vigorito

Le parole di Calhanoglu in chiave mercato: “Con il Milan ho fatto una scelta di cuore”

Hakan Calhanoglu interessa a diversi club in Europa, ma nella sua testa al momento, c’è solo il Milan. Con Stefano Pioli è riuscito a trovare lo smalto perso, facendo venire fuori le qualità che permisero allo stesso turco, di accendere ogni riflettore su di sé, quando il Milan lo andò a prelevare dal Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: “Dicono che voglio tornare in Bundesliga, è una bugia. Non è vero, io voglio restare al Milan. Ho fatto una scelta di cuore. Con Pioli mi trovo bene, è una figura fondamentale per me, ma non solo, lo è per tutta la squadra. Lui ci chiede molte cose, ha fatto un lavoro incredibile in un momento difficile. Siamo anche noi una squadra adesso”.