E’ notizia di pochi minuti fa che il club di Premier League sta pensando ad uno scambio che può letteralmente far impazzire il calciomercato.

Secondo il ‘Sun‘ il Chelsea offre Jorginho per avere Ramsey

Aaron Ramsey potrebbe ritornare ben presto in Inghilterra dopo una stagione vissuta in Italia con la maglia della Juventus. Secondo il quotidiano inglese ‘The Sun’ i ‘blues‘ di Roman Abramovich starebbero pensando ad uno scambio che potrebbe riportare Jorginho in Italia e lo stesso gallese nuovamente in Premier League. Sicuramente una buona notizia per il tecnico neo campione d’Italia, Maurizio Sarri, che spera di riavere il suo pupillo ex Napoli la prossima stagione. L’ex gunners, visti anche i molti infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi di calcio, non ha convinto del tutto la dirigenza che lo ha prelevato lo scorso anno a parametro zero.

Jorginho tornerebbe volentieri in Serie A, visto che nel suo club il tecnico Frank Lampard gli preferisce addirittura il giovane Billy Gilmour. Non sarebbe il primo scambio ‘pazzo’ dell’anno, visto che proprio i bianconeri qualche settimana fa hanno definito l’operazione che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona e Arthur a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, infortunio Dybala: brutta tegola per Sarri, il comunicato

Ramsey ci pensa visto il poco utilizzo di quest’anno

Se l’accordo dovesse definirsi di certo farà molto discutere il passaggio di Aaron Ramsey ai rivali del Chelsea, visto che ha vestito la maglia dell’Arsenal per ben 11 anni. Arrivato come nuovo titolare del centrocampo, si è ritrovato riserva di Matuidi, Bentancur, Pjanic e Rabiot.