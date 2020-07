Calciomercato Inter, Vertonghen lascia il Tottenham: è ufficiale

L’Inter cambierà e non poco in vista della prossima stagione. Antonio Conte continua a chiedere rinforzi alla società nerazzurra. In difesa, Diego Godin non ha convinto e potrebbe già andare via. Mentre anche Milan Skriniar potrebbe trovarsi a lasciare Milano in caso di un’offerta molto importante. Il club pensa a diversi profili nel mirino e qualcosa potrebbe muoversi già nella prossima settimana.

Inter, in arrivo un difensore: si pensa a Vertonghen

I nerazzurri hanno come tra i primi obiettivi Marash Kumbulla. Il difensore centrale piace e non poco alla società che vorrebbe chiudere il prima possibile. L’Hellas Verona ha chiuso il colpo Cetin, che andrà a sostituire proprio Kumbulla, che resta tra Lazio e Inter. Ma non è l’unico profilo che piace. Il club pensa intensamente anche a Jan Vertonghen, difensore del Tottenham che da oggi non ha più squadra. Su di lui c’è anche la Roma, che però è alla prese con i problemi societari.

LEGGI ANCHE >>> Inter, doppio colpo dalla Premier League

Vertonghen lascia il Tottenham, Roma o Inter nel futuro

Alla fine l’ufficialità è arrivata, Jan Vertonghen lascia il Tottenham per sempre. Arrivato nel 2012, dopo 8 stagioni e 315 presenze, il calciatore belga dice addio agli Spurs e da oggi è svincolato. Tanti i club pronti a chiudere il suo acquisto. Tra questi anche Inter e Roma in Serie A.