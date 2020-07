L’Inter di Antonio Conte intende non mollare la presa e ridurre ancora di più il gap con la Juventus in vista della prossima stagione: è il motivo per cui si cercano le accelerate decisive in chiave calciomercato.

Calciomercato Inter, si cerca l’accordo con il Man United

Il primo obiettivo di Antonio Conte per la prossima stagione è trattenere Alexis Sanchez. Il cileno sta facendo benissimo in nerazzurro e vorrebbe restare a Milano per proseguire nel suo percorso di rinascita. Al momento l’accordo con il Manchester United prevede la permanenza di Sanchez solo fino a metà agosto, escludendo anche l’opportunità di disputare la fase finale dell’Europa League, ma i nerazzurri cercheranno di prolungare fino al termine della stagione. Dopodiché si parlerà con i Red Devils per l’acquisto definitivo dell’ex Udinese, Arsenal e Barcellona che è diventato fondamentale nello scacchiere di Conte.

Lo United vuole Skriniar

Dal canto proprio, il Manchester United, ha messo gli occhi su Milan Skriniar dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League. Stando a quanto riporta Top Calcio 24, il Manchester United starebbe pensando di inserire Chris Smalling nella trattativa per arrivare al difensore slovacco. L’inglese ha disputato la stagione alla Roma ed è nelle stesse condizioni contrattuali di Sanchez: i giallorossi stanno provando a trattenerlo fino al termine della stagione ma potrebbero clamorosamente vederselo sottrarre dall’Inter.

