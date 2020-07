Calciomercato Inter: Messi si avvicina, e Lautaro?

Inter, Messi si avvicina ai nerazzurri. O meglio, l’argentino si allontana sempre di più dal Barcellona e per questo un suo passaggio a Milano, anche se difficile, non sembra impossibile.

Inter, Messi in rotta con il Barcellona

E se alla fine Lautaro Martinez dovesse riuscire a giocare con Messi la prossima stagione? Sì, ma magari a Milano. Come riportato da Tuttisport, in Catalona scende in campo in prima persona il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, per allontanare le voci sull’addio della Pulce.

La notizia del trasferimento della residenza del padre del fuoriclasse argentino, Jorge, a Milano ha destabilizzato tutti.

Questo ha acceso le illusioni dei tifosi nerazzurri per Leo Messi.

Inter, rapporti pessimi con il Barcellona per Leo Messi

La verità dei fatti dice che a Barcellona i rapporti tra Bartomeu e Messi sono pessimi. Ed è proprio questa situazione ad alimentare, come mai successo in precedenza, tanti dubbi sulla permanenza del numero dieci.

Messi sta combattendo una battaglia molto serrata in vista delle elezioni del presidente del Barca. L’argentino vuole restare a Barcellona, ma vuole che la società cambi. Nel mirino, oltre a Bartomeu, anche l’allenatore Quique Setien.

In effetti anche la notizia dell’arrivo in Italia del padre potrebbe essere una schermagli. Tuttavia il presidente del Barca non ha mostrato paura e pensa ancora a Lautaro ma in Liga:

«Abbiamo parlato con l’Inter, ma ora la trattativa è a un punto morto», dice il presidente blaugrana. La situazione è sempre la stessa: il Barcellona non vuole andare oltre 65-70 milioni più due contropartite tecniche. L’Inter ne vuole almeno 90 per arrivarr a 111 con alcuni calciatori.

LEGGI ANCHE >>> Le parole del presidente