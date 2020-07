Calciomercato Inter e Roma: il City punta un obiettivo

Per Guardiola pronto a fare lo scherzetto di mercato a Inter e Roma. Secondo le ultime dall’Inghilterra, il club di Manchester sarebbe pronto a soffiare un calciatore alle due italiane.

Inter, su Vertonghen c’è Guardiola

A Londra, Vertonghen saluta il Tottenham. Il difensore belga non ha rinnovato con gli Spurs ed è ora libero di firmare per un altro club a zero.

Durante la serata di ieri, a testimoniare il suo addio è stato Kane. L’attaccante inglese e compagno di squadra del centrale, ha salutato tramite i social sia Vertonghen che Vorm che lasceranno Londra.

“Auguro il meglio a Vertonghen e Vorm, qualsiasi cosa li aspetti. Un piacere condividere lo spogliatoio e giocare con loro”.

Inter, dove giocherà Vertonghen

Individuato dai nerazzurri come naturale sostituto di Bastoni, il centrale non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Per il difensore c’è sempre l’interesse anche della Roma.

Tuttavia nelle ultime settimane, secondo quanto riportato dal Sun, anche il Manchester City di Guardiola si sarebbe inserito nella corsa al calciatore.

Vertonghen è capace di giocare da centrale sia in una difesa a tre che in una retroguardia a 4. Per questo motivo diversi club nelle ultime settimane si sono interessate al calciatore. Le richieste economiche del suo entourage, tuttavia, restano molto alte.

